Україна закликає країни-члени Радбезу ООН зробити все можливе для припинення російської агресії

Про це йдеться в його заяві, переданій УНІАН Департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

"Ми закликаємо всіх членів ООН, зокрема членів Ради Безпеки, зробити все можливе для припинення агресії Російської Федерації проти України... Ми закликаємо всі держави-члени ООН продемонструвати солідарність з українським народом і захистити суверенітет і територіальну цілісність України. Все ще є шанс для цього", - зазначає Сергєєв.

Він зазначив, що російські війська вже нелегально увійшли на територію України в Криму, плануючи далі розширити свою військову присутність під незаконним приводом захисту російськомовного населення.

"Ці дії Російської Федерації є актом агресії проти Української держави, грубим порушенням міжнародного права, що несе серйозну загрозу суверенності і територіальної цілісності нашої країни, а також миру і стабільності у всьому регіоні", - підкреслив Сергєєв.

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Він звернув увагу на те, що Російська Федерація відмовилася виконувати свої зобов'язання країни-гаранта України відповідно до Будапештського меморандуму, який зобов'язує Росію, а також інших постійних членів Ради Безпеки ООН утримуватися від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності України. Також Росія офіційно відкинула пропозицію України невідкладно провести двосторонні консультації (у відповідності зі статтею 7 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року).

Крім того, підкреслив Сергєєв, Російська Федерація грубо порушила базові принципи Статуту ООН, який зобов'язує всі держави-члени уникати погроз або застосування сили по відношенню до територіальної цілісності і політичної незалежності будь-якої держави.

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"Зіткнувшись з оголошенням військової інтервенції щодо України, уряд України звернувся з проханням скликати термінове відкрите засідання Ради Безпеки ООН на здійснення всіх можливих заходів для припинення агресії», - зазначив Сергєєв.

Крім цього, Україна звертається до країн-гарантів за Будапештським меморандумом (США, Великобританія, Франція і Китай) негайно відреагувати з метою запобігання інтервенції", - наголошується в заяві.