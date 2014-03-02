Міноборони: Українські військовослужбовці у Криму залишаються вірними українському народові

Також абсолютно не відповідає дійсності поширена інформація щодо масового звільнення військовослужбовців Збройних Сил України з військової служби, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Як зазначається в повідомленні, особовий склад дислокованих на території Криму військових частин Збройних Сил України, заблокованих озброєними особами, зберігає спокій і намагається шляхом переговорів не допустити кровопролиття, розуміючи всю відповідальність за свої родини та мирних громадян.

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Вимоги скласти зброю військовослужбовці Збройних Сил України виконувати відмовляються.

Так, військовослужбовці Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна заявили про вірність Військовій присязі та відмовилися здати зброю на вимогу озброєних осіб, які захопили аеродром “Бельбек” під Севастополем. Сьогодні зранку, 2 березня, на території бригади було урочисто піднято Державний прапор України, а військовослужбовці заявили, що залишаються вірними присязі на вірність українському народу.

Незважаючи на спроби озброєних осіб встановити контроль над Академією Військово-Морських Сил імені П. Нахімова, особовий склад вищого військового навчального закладу заявив, що не здасть зброю і не допустить озброєних осіб на територію академії.

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«Ми знаходимося на своїй землі і присягали на вірність народу України», – наголосили українські моряки.

Території військових частин Збройних Сил України знаходяться під контролем українських військовослужбовців, повідомляють в МОУ.