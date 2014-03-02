Кличко: Українці повинні зробити все, щоб не відбувся розкол країни

Про це заявив лідер ”УДАРу” Віталій Кличко в ефірі телеканалу ”Україна”.

Політик наголосив, що як всередині України, так і поза її межами відбувається справжня інформаційна війна.

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”Кажуть, що начебто інтереси Півдня та Сходу не були враховані, і завжди ці регіони пригнічувалися. Кажуть, що Майдан представляє лише інтереси Західної частини України. Це все не більше ніж медіа-війна”, - зауважив лідер ”УДАРу”.

Він додав, що проти України ведеться дуже серйозна інформаційна кампанія, спрямована на те, щоб змінювати думку людей. Російські канали, підкреслив Кличко, подають глядачам абсолютно викривлену інформацію.

Політик наголосив, що російські ЗМІ розповідають, що в Україні начебто іде війна однієї частини країни проти іншої через питання мови, релігії тощо. Натомість, підкреслив Віталій Кличко, всі українці висувають одні й ті сами вимоги: гідна зарплата, пенсія, високі соціальні стандарти, гарантоване перше робоче місце тощо.

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”Сьогодні не варто допускати перекосу. Потрібно приділяти увагу кожному регіону. Є специфіка кожного регіону і це не потрібно ігнорувати. Але найголовніше завдання українців - не шукати відмінності, а об`єднатися та не дати можливості розколоти країну” , - додав Кличко.

Він зазначив, що спільними зусиллями українцям вдалося змінити владу, а тепер необхідно провести реформування всієї системи влади.

”У нас є можливість дати поштовх для розвитку України, щоб відбувся приток інвестицій, збільшення робочих місць тощо. Але на це не так багато часу”, - підкреслив Кличко.