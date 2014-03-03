Рада нацбезпеки Польщі збирається з українського питання

Президент Польщі Броніслав Коморовський у понеділок проведе позачергове засідання Ради національної безпеки, присвячене Україні, повідомляє Радіо Свобода.

«Ситуація дуже серйозна, щоб не сказати драматична. Йдеться про порушення 4 статті Північноатлантичної хартії», – наголосив польський президент.

За його словами, поляки стурбовані щодо власної безпеки через присутність військ в Україні, що є найближчою сусідкою Польщі.

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Напередодні польський прем’єр Дональд Тускзакликав поляків та європейських лідерів об’єднати зусилля для збереження миру в Україні.

1 березня Рада Федерації підтримала звернення президента Росії Володимира Путіна та дала згоду на введення російських Збройних Сил на територію.