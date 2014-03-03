Офіцери ВМС України підтвердили вірність присязі

Про це УНІАН повідомив начальник кримського медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов.

«Відбулися збори офіцерів, на яких до присутніх звернувся командувач ВМСУ контр-адмірал Сергій Гайдук. Офіцери підтвердили вірність військовій присязі й народу України, виконали національний гімн», - написав Селезньов на своїй сторінці в соціальній мережі у «Фейсбук».

Читайте такожЕкс-голова ВМС України Березовський склав присягу на вірність ”мешканцям АР Крим та міста Севастополя” Як повідомляв УНІАН, 2 березня було усунуто з посади командувача Військово-Морськими силами України Дениса Березовського, призначеного на цю посаду 1 березня в.о. Президента України Олександром Турчиновим. Як повідомила заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар, Березовського було усунуто з посади командуючого ВМС України за нездатність управляти ВМС України в екстремальних умовах. Також стосовно нього порушено кримінальну справу за зраду.

2 березня в Інтернеті було поширено відео, на якому Березовський присягає на вірність "жителям АР Крим і міста Севастополя" і нелегітимному уряду Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим.

Сюмар також наголосила, що на відміну від командувача, офіцери ВМС України відмовилися виконувати накази Березовського. Отже, міністром оборони обов'язки командувача ВМС України було покладено на контр-адмірала Сергія Гайдука.