Кемерон скликає засідання Ради нацбезпеки Великої Британії щодо ситуації в Україні
12:10, 03 березня 2014Політика
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Про це британський прем’єр-міністр написав у Twitter.
Прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон сьогодні скликає засідання Ради національної безпеки щодо важкої ситуації в Україні.
Про це Девід Кемерон написав у своєму блозі в Twitter.
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"Я буду проводити сьогодні зустріч Ради національної безпеки щодо британської та міжнародної реакції на важку ситуацію в Україні", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Польщі Броніслав Коморовський також скликав засідання Ради національної безпеки у зв’язку із захопленнями російськими військовими об’єктів у Криму.
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