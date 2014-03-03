Кемерон скликає засідання Ради нацбезпеки Великої Британії щодо ситуації в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон сьогодні скликає засідання Ради національної безпеки щодо важкої ситуації в Україні.

Про це Девід Кемерон написав у своєму блозі в Twitter.

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"Я буду проводити сьогодні зустріч Ради національної безпеки щодо британської та міжнародної реакції на важку ситуацію в Україні", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Польщі Броніслав Коморовський також скликав засідання Ради національної безпеки у зв’язку із захопленнями російськими військовими об’єктів у Криму.