У Донецьку проходить голосування з обрання голови облради

Як передає кореспондент УНІАН, на посаду голови облради сесією було висунуто один кандидат, екс-губернатор Донецької області Андрій Шишацький.

У своєму виступі перед обранням Шишацький акцентував, що сьогодні необхідно відновити спокій і порядок в регіоні і «головне завдання — нам потрібно запобігти війні».

Шишацький підкреслив, що Україна має бути єдиною і неподільною, водночас Київ має надати більше повноважень місцевим органам влади, посада губернатора має бути виборною посадою, і ця людина обов'язково має бути місцевою.

Крім того, Шишацький відзначив, що у зв'язку з тим, що певне населення у регіоні хоче проведення референдуму, на якому можна вирішити подальшу долю області, «потрібно для цього підвести законодавчу базу», тобто внести необхідні зміни до Конституції України про можливість проведення референдуму.

Також, Шишацький додав, що у регіонів мають бути достатньо повноважень, особливо для контролю за формуванням місцевих бюджетів і рухом коштів з регіону до Києва.

«Щиро вірю у Донбас і у здоровий глузд», - закінчив свій виступ кандидат на посаду голови облради.

О 11.46 депутати обласної ради розпочали процедуру таємного голосування з обрання голови облради.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Сергія Таруту на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації, звільнивши Андрія Шишацького.