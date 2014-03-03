НАТО і ЄС поки не хочуть вводити війська в Україну

Поки вони концентруються на дипломатичному розв’язанні ситуації в Криму, заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром України глава міністерства закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг.

«Поки що ми розглядаємо лише дипломатичні методи співпраці – як за лінією НАТО, так і за лінією ЄС, - сказав Хейг. – Поки що ми концентруємося на дипломатичному і економічному тиску».

Читайте такожNYT: Меркель пожалілася Обамі, що Путін "втратив звязок з реальністю"За словами Хейга, консультації ведуться сьогодні дуже активно, і з Росією зокрема. «Ми виступаємо за консультації в рамках Будапештського меморандуму. Дипломатична активність буде дуже високою в ці дні, - сказав Хейг. – Якщо ситуацію не буде розв’язано, будуть інші наслідки й інша ціна. Я не кажу про те, якими будуть наслідки – тому що ситуація змінюється, і ми виходитимемо з того, що відбуватиметься найближчими днями. Але сумніватися не треба: ми все сприймаємо дуже серйозно».

При цьому, відповідаючи на питання про те, якими можуть бути військові можливості, Хейг наголосив: «Ми не обговорюємо ніяких військових можливостей і опцій – ми сконцентровані на дипломатичному й економічному тиску».