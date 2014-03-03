Великобританія обіцяє виділити Україні термінову допомогу в 10 млн фунтів стерлінгів

Велика Британія виділить 10 млн фунтів стерлінгів термінової технічної допомоги для проведення економічних та політичних реформ в Україні.

Про це у Твіттер написав міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг, який сьогодні здійснює візит до України.

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«Велика Британія надасть 10 мільйонів фунтів стерлінгів термінової технічної допомоги для економічних та політичних реформ в України. Британська команда прибуває сьогодні в Києві працювати над цим», - написав Хейг.