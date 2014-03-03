Уночі російські винищувачі двічі порушували кордон України - Міноборони

14:33, 03 березня 2014
Політика
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У ніч проти понеділка російські винищувачі двічі перетинали повітряний кордон України. 

На перехоплення вилітав український Су-27

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Міністерство оборони України. З метою локалізації порушників було піднято перехоплювач зі складу миргородської бригади тактичної авіації. Він перебував у зоні бойового чергування і готовності до протидії порушникам.

"Екіпаж перехоплювача Су-27 продемонстрував професійну підготовку і морально-психологічну витримку щодо запобігання провокацій з боку російських порушників повітряного кордону України", - сказано в повідомленні. 

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