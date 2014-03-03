Уночі російські винищувачі двічі порушували кордон України - Міноборони

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Міністерство оборони України. З метою локалізації порушників було піднято перехоплювач зі складу миргородської бригади тактичної авіації. Він перебував у зоні бойового чергування і готовності до протидії порушникам.

"Екіпаж перехоплювача Су-27 продемонстрував професійну підготовку і морально-психологічну витримку щодо запобігання провокацій з боку російських порушників повітряного кордону України", - сказано в повідомленні.