Уночі російські винищувачі двічі порушували кордон України - Міноборони
14:33, 03 березня 2014Політика
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У ніч проти понеділка російські винищувачі двічі перетинали повітряний кордон України.
На перехоплення вилітав український Су-27
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Міністерство оборони України. З метою локалізації порушників було піднято перехоплювач зі складу миргородської бригади тактичної авіації. Він перебував у зоні бойового чергування і готовності до протидії порушникам.
"Екіпаж перехоплювача Су-27 продемонстрував професійну підготовку і морально-психологічну витримку щодо запобігання провокацій з боку російських порушників повітряного кордону України", - сказано в повідомленні.
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