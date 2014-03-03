Кількість жертв протестів в Україні зросла до 95 осіб - МОЗ

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, з 30 листопада 2013 року, тобто з початку протестних акцій, в Україні загинуло і померло 95 осіб.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

Як зазначається, у регіонах серед учасників акцій громадянського протистояння зафіксовано 6 летальних випадків: 2 – в Криму, 2 – в Хмельницькій області, 2 – у Черкаській області.

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За оперативними даними, станом на 6.00 3 березня 2014 року за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 26 осіб, 15 з них госпіталізовано, одна особа померла.

Щодо летального випадку, зафіксованого на Майдані Незалежності, Департамент охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації інформує, що 2 березня о 14.15 до бригади Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста, яка перебувала на чергуванні по вул. Хрещатик біля Головпоштампту, звернулись громадяни з проханням підійти до людини, яка втратила свідомість та знаходиться за сценою Майдану. Прибувши на місце, медичні працівники бригади побачили непритомного чоловіка з ознаками агонального дихання. Негайно було розпочато реанімаційні заходи. Громадянина було перенесено в машину швидкої допомоги. О 15.38 бригада повідомила старшого лікаря про біологічну смерть чоловіка – жителя міста Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, 1960 р.н. Видимих травм та зовнішніх ознак насильницької смерті при огляді не виявлено.

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Згідно з даними МОЗ, станом на 6.00 3 березня з 18 лютого з місця загострення сутичок у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернулися 984 постраждалі, 646 з них було госпіталізовано. Станом на 6.00 3 березня на лікуванні в закладах охорони здоров’я знаходиться 245 осіб.

Інформацію щодо стану госпіталізованих і загиблих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії у м. Києві: 15-03.