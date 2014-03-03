Україна чекає від світу реальної допомоги - Турчинов

Про це на брифінгу для преси повідомив в.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

«Ми очікуємо від провідних країн світу не тільки моральної підтримки, ми очікуємо реальної допомоги, і я впевнений вона буде», - сказав Турчинов.

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