Україна чекає від світу реальної допомоги - Турчинов
20:41, 03 березня 2014Політика
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Україна чекає від світу реальної допомоги в подіях навколо Криму.
Турчинов просить від світу реальної допомоги
Про це на брифінгу для преси повідомив в.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
«Ми очікуємо від провідних країн світу не тільки моральної підтримки, ми очікуємо реальної допомоги, і я впевнений вона буде», - сказав Турчинов.
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