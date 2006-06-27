”Помаранчеві” заступники донецького губернатора подали у відставку

Заступники голови Донецької облдержадміністрації Геннадій Грішин, Олександр Клименко(УНП), Олександр Братанов (НСНУ), Ігор Жернов (на виборах симпатизував Блоку Литвина), Юрій Гримчак (СПУ) подали у відставку. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Донецької облдержадміністрації Володимир Логвиненко.

Як повідомляє кореспондент «Острова»,В. Логвиненко відзначив, що вони працюватимуть до призначення нових заступників, приблизно тиждень.

Нагадаємо, що призначення заступників голови обласної адміністрації належить до повноваження губернатора, проте, він робить це за узгодженням з Секретаріатом Президента. Раніше Володимир Логвиненко заявляв, що прийняв пропозицію очолити обласну адміністрацію за умови самостійного формування своєї команди