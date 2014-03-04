Путін рекомендував Януковичу не виводити міліцію з Києва після підписання угоди від 21 лютого

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Я знаю тільки, що мені Янукович сказав. А він мені сказав, що він таких наказів не віддавав, і більш того, дав вказівку, після підписання відповідної угоди, навіть вивести всі підрозділи міліції із столиці», - сказав Путін.

Читайте такожПутін: політичного майбутнього у Януковича немає«Якщо хочете, я вам скажу навіть більше: він мені по телефону дзвонить, і я йому сказав, щоб він цього не робив, у вас настане анархія, хаос настане в столиці, пожалійте людей. Але він усе одно зробив це», - зазначив Путін.