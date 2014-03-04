Абсолютна більшість українців проти об’єднання з Росією - опитування
Українці проти об’єднання з Росією. Лише 12% громадян хотіли б жити з росіянами в одній державі.
Такі дані соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології.
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Найбільше прихильників об’єднання — у Криму — 41%. У Донецькій області — 33%, Луганській і Одеській — по 24, Запорізькій — 17, та Харківській — 15 відсотків, передає Телеканал новин "24".
При цьому, більшість громадян обох країн вважають, що Україна та Росія мають бутинезалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами.
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Зазначимо, українське загальнонаціональне дослідження провели з 8 по 18 лютого. Загалом опитано 2 тисячі респондентів. Статистична похибка становить трохи більше 2%.