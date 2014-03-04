Якщо Росія не поверне своїх солдат до казарм, США та ЄС застосують санкції - Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Держсекретар США Джон Керрі на брифінгу журналістам.

«Якщо Росія хоче допомогти у деескалації ситуації, вона може повернути своїх солдат до казарм і жити згідно з Угодою від 1997 року (Угода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України). Якщо Росія вирішить не підтримувати деескалацію, якщо не буде співпрацювати з урядом України, тоді наші партнери не матимуть ніякого вибору, окрім того, щоб приєднатися до нас і застосувати ті заходи, які ми втілюємо, щоб ізолювати Росію дипломатично, економічно та в міжнародному форматі», - сказав він.

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Також Керрі звернувся до керівництва Росії: «це не те, що ми намагаємося зробити, це те, що ми вимушені робити. Поки що ми готові припинити підготовку до саміту G8 в Сочі, ми також призупинили співпрацю з Росією у військовій сфері».

Крім цього Держсекретар наголосив, що «саме дипломатія і повага до суверенітету, не одностороннє застосування сили, може вирішити суперечки у ХХІ столітті» та продовжив: «Президент Обама і я хочемо чітко сказати Росії, що ми не намагаємося домогтися конфронтації, є кращий спосіб для Росії домогтися своїх законних інтересів в Україні. Якщо Росія стурбована своїми громадянами, то нехай звернеться до українського уряду, Ради безпеки ООН, ОБСЄ та організацій з прав людини. Є дуже багато можливостей, щоб не нападати на країну в односторонньому порядку», - зазначив він.

Також Держсекретар зауважив, що «Росія може використати свої закони та свої зобов’язання в рамках Гельсінських угод та Хартії ООН, якщо вона хоче захистити своїх етнічних росіян і якщо їм щось загрожує. Але якщо Росія хоче це зробити тоді вона має співпрацювати з законним урядом України».

Керрі також закликає прибути в Україну міжнародних спостерігачів, щоб виявити правду.