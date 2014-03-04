Якщо Росія не поверне своїх солдат до казарм, США та ЄС застосують санкції - Керрі
Якщо Росія не поверне своїх солдат до казарм, США та ЄС змушені застосувати санкції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Держсекретар США Джон Керрі на брифінгу журналістам.
«Якщо Росія хоче допомогти у деескалації ситуації, вона може повернути своїх солдат до казарм і жити згідно з Угодою від 1997 року (Угода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України). Якщо Росія вирішить не підтримувати деескалацію, якщо не буде співпрацювати з урядом України, тоді наші партнери не матимуть ніякого вибору, окрім того, щоб приєднатися до нас і застосувати ті заходи, які ми втілюємо, щоб ізолювати Росію дипломатично, економічно та в міжнародному форматі», - сказав він.
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Також Керрі звернувся до керівництва Росії: «це не те, що ми намагаємося зробити, це те, що ми вимушені робити. Поки що ми готові припинити підготовку до саміту G8 в Сочі, ми також призупинили співпрацю з Росією у військовій сфері».
Крім цього Держсекретар наголосив, що «саме дипломатія і повага до суверенітету, не одностороннє застосування сили, може вирішити суперечки у ХХІ столітті» та продовжив: «Президент Обама і я хочемо чітко сказати Росії, що ми не намагаємося домогтися конфронтації, є кращий спосіб для Росії домогтися своїх законних інтересів в Україні. Якщо Росія стурбована своїми громадянами, то нехай звернеться до українського уряду, Ради безпеки ООН, ОБСЄ та організацій з прав людини. Є дуже багато можливостей, щоб не нападати на країну в односторонньому порядку», - зазначив він.
Також Держсекретар зауважив, що «Росія може використати свої закони та свої зобов’язання в рамках Гельсінських угод та Хартії ООН, якщо вона хоче захистити своїх етнічних росіян і якщо їм щось загрожує. Але якщо Росія хоче це зробити тоді вона має співпрацювати з законним урядом України».
Керрі також закликає прибути в Україну міжнародних спостерігачів, щоб виявити правду.