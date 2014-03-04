

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив держсекретар США Джон Керрі на брифінгу в Києві.

“США підтверджують свої зобов`язання перед Україною щодо збереження її суверенітету та територіальної цілісності. Ми засуджуємо Росію та її дії агресії. Ми бачимо, що в Україні відбулися великі зміни. І в рамках цих змін ми підтримуємо народ України”, - заявив він.

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Також Керрі повідомив, що “ми високо цінуємо ту стриманість, яку продемонстрував новий український уряд у цей перехідний період. Вони показали свою стриманість, незважаючи на те, що на територію України було вторгнення з боку Росії. Уряд Росії намагається використати провокації, і в їхніх діях немає нічого сильного”.