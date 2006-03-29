Мером Львова стане кандидат від Нашої України Садовий

Після підрахунку голосів на 275 дільницях з 288 дільниць лідером мерських перегонів у Львові залишається керівник громадського об’єднання „Самопоміч”, висуванець від партії “Народний Союз Наша Україна” Андрій САДОВИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції у Львові голова Львівської міської виборчої комісії Олег ЩЕРБАКОВ.

“Андрій САДОВИЙ набрав 40,82%, або 159,8 тисяч голосів виборців. На другому місці залишається Василь КУЙБІДА – 29,08% (113,8 тис. голосів), а на третьому – Петро ПИСАРЧУК – 15,3% (60 тис. голосів). Загалом у виборах взяли участь 391 тисяча виборців із 600 тисяч, які живуть у Львові. Навіть якщо на 15 дільницях, які залишилося підрахувати, переможе Василь КУЙБІДА, то він вже не зможе наздогнати Андрія САДОВОГО. Офіційні дані комісія планує оприлюднити 31 березня”, - зазначив О.ЩЕРБАКОВ.

Натомість, у виборчому штабі кандидата на посаду міського голови Львова В.КУЙБІДИ стверджують, що перемога А.САДОВОГО – сумнівна.

Сьогодні прес-центр В.КУЙБІДИ поширив заяву, в якій наголошується, що “аналіз актів, складених спостерігачами на виборчих дільницях, дозволяє констатувати численні порушення у процесі волевиявлення мешканців Львова у день голосування 26 березня”.

“Насамперед, йдеться про численні вимкнення електроенергії на виборчих дільницях. Такі ексцеси зафіксовано щонайменше на 20 дільницях, причому на кількох з них вимкнення світла відбувалося кілька разів на день...”, - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що “напередодні виборів про схожу тактику організації фальшування виборів писали львівські засоби масової інформації, зокрема газета “Ратуша” та інтернет-видання “Вголос”. Йшлося про нараду у штабі одного з кандидатів на посаду міського голови, яка відбулася 21 березня 2006 року, у якій взяло участь 35 осіб. На нараді йшлося про методи фальсифікації виборів. “На виборчих дільницях, – пише “Ратуша” у числі 14 за 23 – 29 березня, – учасники наради будуть в ролі спостерігачів. Їхнє завдання – знищувати бюлетені в урнах, а також вкидати принесені з собою бюлетені. Обов’язково потрібно повідомити про початок підрахунку голосів, а також вказати час, коли на дільницях буде вимкнено електроенергію чи відбудеться інша надзвичайна подія. Учасникам цієї акції гарантується повна безпека”.

Автори заяви наголошують: “цікавим є факт суттєвого відриву опонента від Василя КУЙБІДИ саме на дільницях, де зауважено вимкнення електроенергії. Разом з тим соціологічні опитування, проведені напередодні голосування, а також екзит-поли, організовані штабами різних кандидатів, в тому числі і О.ГУДИМОЮ, засвідчили, що львів’яни надають перевагу саме нашому кандидатові. Тому є підстави сумніватися у достовірності оприлюднених результатів”.

“Виходячи з викладених фактів, вважаємо, що вибори Львівського міського голови не можна вважати взірцем прозорості і чесності. Застосовані штабом пана САДОВОГО технології викликають серйозний сумнів у беззаперечності його перемоги”, - інформує виборчий штаб В.КУЙБІДИ.