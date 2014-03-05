До Одеси прибули 80 бойовиків для захоплення обладміністрації - «Євромайдан-Одеса»
В Одесу прибуло 80 бойовиків, щоб разом з проросійськими організаціями і «тітушками» організувати в місті масові заворушення і захопити будівлю Одеської обласної державної адміністрації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», така інформація їм «надійшла з надійного джерела».
«Їм потрібно відпрацювати російські гроші. За нашими даними, кілька сот осіб збираються узяти штурмом обласну адміністрацію. Ми повідомили про це міліцію. Заступник начальника Головного управління МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі сказав, що згідно із законодавством, міліція може застосувати стосовно них санкції лише після здійснення ними конкретних протиправних дій», - повідомили у прес-службі.
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У ній також заявили, що зараз в місті перебуває багато російських журналістів, завданням яких може бути подача матеріалів про «нібито ущемлення російськомовного населення, яке штурмує будівлю і яке просить ввести російські війська».