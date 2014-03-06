Українцям можна повернути власність, відчужену "кланом Януковичів" - Піскун

Таку думку Піскун висловив у коментарі УНІАН.

За його словами, для того, щоб повернути власність, яку за допомогою Вищого господарського суду та інших судів перерозподілили на користь «клану Януковичів», необхідно змінити Закон «Про прокуратуру».

«Цими змінами потрібно повернути прокуророві право вносити протести на незаконні рішення судів. Щоб ці прокурорські протести зупиняли виконання незаконних рішень. Таким чином, можна і потрібно зупинити безліч рішень, прийнятих у період 2010-2014 років Вищим адміністративним судом України, Вищим господарським судом України і Вищим кримінальним судом України», - сказав Піскун.

Екс-генпрокурор вважає, що в цей період «в країні творилося суцільне беззаконня в адміністративному судочинстві, в кримінальному судочинстві і, найголовніше, в судочинстві, що стосується власності».

Читайте такожПіскун вважає, що ситуацію в Криму має контролювати в.о. прокурора АРК«У багатьох українців незаконно була відібрана власність, яку, за допомогою Вищого господарського суду та інших судів, перерозподілили на користь клану Януковичів», - наголосив він.

Піскун пояснив, що, маючи можливість припиняти виконання судових рішень, справи потрібно буде направляти на розгляд Верховного суду України, вердикти якого не оскаржуються. «Прокуратура зможе стати інстанцією, яка зуміє відрегулювати помилкові рішення судів. Але в кожному питанні, у кожній справі остаточну крапку ставитиме Верховний суд України», - сказав Піскун.