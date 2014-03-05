Спецпредставник ООН після інциденту з захопленням в Криму вилітає в Київ - МЗС

Про це з посиланням на Представництво МЗС України у Сімферополі повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України.

Серрі найближчим часом планує відлетіти з АР Крим, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві закордонних справ України немає інформації про те, що старший радник Генерального секретаря ООН Роберт Серрі звільнений.

Читайте такожРадника Генсека ООН, якого в Сімферополі утримували проросійські активісти, звільнили

Про це повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, яка з`явилася в Інтернеті, що Серрі припиняє свою місію в Криму, Перебийніс сказав: “Ми не можемо підтвердити інформацію, що він припинив і повертається назад, як і те, що його звільнили”.

“Не можемо підтвердити, що він звільнений. У нас поки що такої інформації немає. В нас інша інформація - з ним не було зв`язку до недавнього час. Зараз намагаємося отримати достовірну інформацію, що зараз з ним відбувається”, - додав він.

Раніше МЗС України на своїй сторінці в “Фейсбук” повідомляв, що озброєні люди захопили в Сімферополі Старшого радника Генсека ООН Серрі.

“Серрі тільки що повідомив, що його автомобіль в Сімферополі заблокували невідомі озброєні люди в уніформі та повідомили, що у них команда відвезти його до аеропорту. Він відмовився їхати і зараз його захопили і утримують невідомі фактично як заручника”, - написав директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Щойно очевидці інциденту повідомили УНІАН, що Серрі звільнено.

За їх словами, люди в цивільному і з георгіївськими стрічками заблокували машину Серрі, коли він збирався їхати в готель, де його чекали журналісти, і зажадали від нього забиратися в аеропорт.

Серрі пішов пішки, у результаті опинився в кафе-магазині, де знову ж таки був блокований активістами так званої «самооборони Криму».

Через деякий час журналісти, які прибули з готелю до цього магазина, стали свідками звільнення радника Генсека ООН. Туди також приїхали кілька автомобілів міліції.

За останніми даними, з посланником все нормально, зараз його місцезнаходження невідоме. За деякими даними, він у супроводі міліції прямує до аеропорту.