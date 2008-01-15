США сподіваються на допомогу України в Іраку, Афганістані та в інших місцях

США зацікавлені в участі України у миротворчих операціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова делегації Сенату США Ричард ЛУГАР сьогодні журналістам у Верховній Раді після зустрічі з представниками опозиційного уряду, зокрема з міністром закордонних справ цього уряду Костянтином ГРИЩЕНКО.

“США вдячні Україні за ту важливу підтримку, яку надала Україна в Іраку, і я думаю, що ми будемо сподіватись і просити про підтримку і в Іраку, і в Афганістані, і в інших місцях, де цього потребують інтереси миру у всьому світі”, - сказав Р.ЛУГАР.

Крім того, сенатор висловив сподівання, що Президент США Джордж БУШ у квітні цього року відвідає Україну. “Але це має обговорюватись між Президентами”, - додав він.