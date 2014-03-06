РНБО називає "цілковитою неправдою" інформацію про невиплату пенсій та зарплат на півдні та сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар.

Вона зазначила, що багато приходить звернень з Півдня та Сходу України про те, що нібито не будуть виплачуватися пенсії, зарплати та інші соціальні виплати, а крім того, нібито будуть забирати 15% з них для потреб Євромайдану.

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«Все це цілковита неправда», - наголосила Сюмар.

Вона підкреслила, що «український уряд сьогодні робить все можливе для того, щоб всі українські громадяни отримували свої зарплати і пенсії».

Сюмар також підкреслила, що пожертви для потреб Євромайдану завжди були добровільними і ніхто ніколи їх не збиратиме примусово. Вона зазначила, що такого плану чутки спеціально розповсюджуються на частині території України.