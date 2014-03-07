Путін заявив Обамі, що не варто псувати відносини через Україну

Про це він заявив у телефонній розмові з президентом США Бараком Обамою, під час якої обговорювалася ситуація в Україні.

"В ході дискусії виявилися відмінності в підходах і оцінках причин виникнення нинішньої кризи і поточного стану справ", - цитує Путіна прес-служба Кремля.

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За його словами, Київ нав'язує Східним та Південно-Східним регіонам та Криму абсолютно нелегітимні рішення.

"Росія не може ігнорувати звернені до неї у зв'язку з цим заклики про допомогу і діє адекватно, у повній відповідності з нормами міжнародного права", - заявив Путін.

Путін відзначив важливість російсько-американських відносин для забезпечення стабільності і безпеки в світі.

"Ці відносини не повинні приноситися в жертву розбіжностей щодо окремих, нехай і вельми значущих міжнародних проблем", - сказав він.

У прес-службі Кремля зазначили, що Обама і Путін домовилися про те, що глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі і далі будуть активно співпрацювати з цього питання.