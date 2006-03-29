Ющенко доповів Путіну про вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН у телефонній розмові обговорили майбутній візит російського лідера в Україну, дату якого мають узгодити між собою протокольні служби лідерів обох держав.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, глави держав обговорили завершення виборчої кампанії в Україні та політичну ситуацію після виборів. В.ЮЩЕНКО наголосив, що українська влада забезпечила всі умови, аби вибори відбулися демократично.

Президенти обмінялися думками щодо активізації двосторонніх українсько-російських відносин. В.ЮЩЕНКО і В.ПУТІН висловили переконання, що ці відносини мають розвиватися в стратегічному, добросусідському руслі.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2006 року заступник глави Секретаріату Президента Анатолій МАТВІЄНКО заявляв, що візит В.ПУТІНА в Україну планується у квітні.