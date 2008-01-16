США можуть допомогти модернізації армії Польщі

В обмін на розміщення об`єктів ПРО США в Польщі, Вашингтон може взяти участь у модернізації польських збройних сил, заявив міністр оборони Польщі Богдан Клич.

"Основне досягнення цього візиту, - утім, він ще триває, - це розмова про поліпшення балансу між перевагами й мінусами від розміщення елементів системи ПРО в Польщі. Дисбаланс може бути покращений співвнеском США в модернізацію нашої армії", - сказав міністр на прес-конференції під час візиту до Вашингтона .

За словами Клича, зокрема, йдеться про модернізацію за участю США системи протиповітряної оборони Польщі.

Вашингтон планує розмістити десять ракет-перехоплювачів в Польщі та станцію радіолокації в Чехії. Перша з десятьох ракет ПРО може бути поставлена на бойове чергування в Європі вже до 2011 року, повномасштабне розгортання всіх десятьох, ймовірно, буде завершене до 2013 року.

В рамках військової співпраці з США Польща має намір вирішити дисбаланс переваг і мінусів від встановлення системи ПРО США на своїй території, пояснив міністр. "Для поліпшення балансу ми сподіваємося на участь США в модернізації наших систем повітряної безпеки", - цитує його РІА "Новости".

Крім того, повідомив голова військового відомства, Польща має намір найближчим часом підписати з США перспективну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

"Ми чекаємо поглиблення військової співпраці між США і Польщею. Це наше головне завдання. Один з пріоритетів - підписати з США перспективну угоду щодо співпраці у сфері безпеки, таку, як, наприклад, з Італією і Туреччиною", - сказав Клич.