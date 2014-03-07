Яценюк обіцяє, що усі члени уряду літатимуть економкласом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

За словами Яценюка, уряд уже ухвалив ряд жорстких рішень, зокрема фактично скорочено більше 3 тис. автомобілів у центральному апараті та міністерствах.

"Не будемо ми утримувати заступників міністрів, керівників департаментів, голів адміністрацій, які за державний кошт їздять та отримують пільги", - наголосив Яценюк.

Він зазначив, що ще з часів його перебування на посадах міністра закордонних справ та голови Верховної Ради він літав економкласом і тепер так будуть літати усі члени уряду.

"Я ще з часів міністра закордонних справ та спікера Верховної Ради так літав, і тут нічого нового, і так будуть літати всі члени Кабінету міністрів, бо в Україні, де 70% людей живе за межею бідності, чартерами літати можуть тільки ті, хто зухвало ставиться до свого народу", - наголосив Яценюк.

Він зауважив, що у випадку надзвичайних ситуацій, коли немає сполучення «з тією чи іншою точкою, будуть використовувати відповідні засоби доставки». «Але там, де є регулярні рейси, дискусії навіть не повинно бути. Економклас - в економкраїні», - наголосив Яценюк.