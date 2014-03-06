Влада Криму нелегітимна і приймає рішення «під дулами кулеметів» - Турчинов

Про це він сказав, коментуючи нинішню ситуацію в Криму після зустрічі з міністрами закордонних справ Норвегії та Фінляндії, повідомили УНІАН у прес-службі Турчинова.

Спікер, зокрема, стосовно Сергія Аксьонова підкреслив, що він є нелегітимним прем’єром Криму, оскільки за Конституцією подавати кандидатури на посаду прем'єр-міністра Криму має Президент України. В той же час Турчинов відповідних подань не робив.

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Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Аксьонова. Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму щодо розширення повноважень автономії на 25 травня. Пізніше ВР АРК перенесла референдум на 30 березня.

4 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасування рішень Верховної Ради Криму про висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Аксьонова на посаду голови Ради міністрів АР Крим, а також організацію і проведення місцевого референдуму.

6 березня Верховна Рада Криму на закритому засіданні перенесла з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

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Як повідомив віце-спікер ради автономії Сергій Цеков, на референдум виноситься два питання: перше — «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?»; друге питання; «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Також пізніше депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії. «Була анексія Криму Україною. Саме з цих міркувань і настроїв ми прийняли рішення про входження до складу Російської Федерації. Я думаю, що нам там буде краще й комфортніше», - сказав Цеков.