Кримський референдум, призначений на 16 березня, є нелегітимним – міністр юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

“Будь-яке рішення щодо проведення цього референдуму є незаконним, оскільки питання щодо територіальної цілісності, суверенітету України не підлягають розгляду на місцевих референдумах. Це питання лише загальнонаціонального референдуму”, - сказав Петренко.

За словами міністра, референдум є незаконним ще й тому, що відсутній закон про місцевий референдум, а також тому, що рішення про референдум прийнято з порушенням процедури.

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Також Петренко додав, що події навколо кримського референдуму відбуваються під тиском російських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 27 лютого будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму захопили невідомі зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше того ж дня парламент Криму відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня. Пізніше ВР АРК перенесла референдум на 30 березня.

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4 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасував рішення парламенту Криму про висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Аксьонова на посаду голови Радміну Криму, а також організацію та проведення місцевого референдуму.

Сьогодні, 6 березня, парламент Криму переніс на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

Як повідомив віце-спікер ВР автономії Сергій Цеков, на референдум виносяться два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави ?».

Сьогодні ж депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії.