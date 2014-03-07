Кримчани мітингували за мир і скаржилися, що не хочуть тікати з рідної землі

До заходу також долучилися активісти кримського Євромайдану і руху «Кримські жінки за мир».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції тримали в руках українські і кримськотатарські прапори, а також білі повітряні кульки. Під час заходу вони молилися за мир, випустили в небо голубів і співали українських пісень.

Читайте такожСвітова громадськість не визнає результати референдуму в Криму – Яценюк Як повідомив голова Всекримської Української ради Андрій Щекун, люди прийшли, щоб висловити свій протест проти вторгнення на півострів російських військ і проти незаконно призначеного референдуму. За його словами, кримчани в умовах російської окупації і беззаконня відчувають себе незахищеними.

Андрій Щекун закликав українську владу, міжнародні організації і світову спільноту «вжити заходів для захисту українського і кримськотатарського населення півострова, громадян України інших національностей в окупованому Криму, де владу узурпують російські маріонетки».