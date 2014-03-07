Військовий контингент Росії продовжує нарощувати свою присутність на території Криму, - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, спостерігається розгортання російськими військами систем протиповітряної оборони, у тому числі за рахунок зенітно-ракетних дивізіонів Збройних сил України, які планується взяти під контроль.

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Також, зазначив Перебийніс, відбувається перешкоджання на території півострова роботі представників ОБСЄ, журналістів з боку російських військовослужбовців і так званих підрозділів самооборони, триває блокування озброєними групами частин і підрозділів українських Збройних сил, Державної прикордонної служби, об'єктів ВМС України та облаштування позицій фортифікаційного характеру.