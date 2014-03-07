Російські військові в Криму розкопали газову магістраль і розклали біля неї міни

Охоронна зона такої магістралі – 200 метрів. Однак, чужинці за 5 метрів від газової труби закопали БТР, а далі розклали міни. Будь-яка куля чи осколок у трубу призведе до вибуху, повідомляє ТСН.

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Газовиків до об'єктів не підпускають люди зі зброєю. Кажуть, що це закрита зона. Керівництво "Чорноморнафтогазу" звернулося до української та місцевої кримської влади прибрати з охороної зони "зелених чоловічків".

До того ж паралельно цій трубі пролягає більш потужніша магістраль "Харківтраснгазу". "Якщо, не дай Боже, у цьому місці зірветься газопровід, то ця закрита зона залишиться порожнім місцем. До того ж без кілограму газу залишиться більша частина Криму", - говорить голова правління "Чорноморнафтогазу" Сергій Головін.

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Нагадаємо, протягом тижня озброєні російські військові блокують українські військові частини та об'єкти в Криму. Вимога одна – здатися, віддати зброю, перейти на бік Росії і зректися України.

Країни світу засуджують дії Російської Федерації, вводять санкції.