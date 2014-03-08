Пєсков: війська РФ захищають в Криму Чорноморський флот

"Оскільки там стоїть російський флот, то так, там є наш флот у відповідності з двосторонніми домовленостями, під це підведена міжнародна правова база", - сказав Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1", відповідаючи на питання, чи є в Україні війська з Росії, наводить його слова ИТАР-ТАСС.

Пєсков додав, що охорона всіх об'єктів російської військової інфраструктури посилена.

Він нагадав, що Путін отримав право парламенту на використання Збройних Сил РФ в Україні. "Але президент РФ досі цим правом не скористався", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 1 березня голова ради міністрів Криму Сергій Аксьонов звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про сприяння у забезпеченні миру і спокою на території Автономної Республіки Крим".