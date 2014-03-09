Опубліковане відео пограбування журналістів "казаками" у Сімферополі
00:01, 09 березня 2014Політика
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У мережі з'явився відеозапис озброєного пограбування кримськими "казаками" журналістів Associated Press.
На записі видно, як до ресторану, де обладнували прес-центр АР, під'їхав білий мікроавтобус без номерних знаків. З нього вийшли люди в масках і без. Так само помітно "казаків".
Зі слів очевидців, вони увірвались з ручними автоматами та пістолетами. Людей примусили лягти на землю. Потім зайшли інші люди (без масок) і винесли з приміщення передавальне обладнання.
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