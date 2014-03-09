Опубліковане відео пограбування журналістів "казаками" у Сімферополі

На записі видно, як до ресторану, де обладнували прес-центр АР, під'їхав білий мікроавтобус без номерних знаків. З нього вийшли люди в масках і без. Так само помітно "казаків".

Зі слів очевидців, вони увірвались з ручними автоматами та пістолетами. Людей примусили лягти на землю. Потім зайшли інші люди (без масок) і винесли з приміщення передавальне обладнання.

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