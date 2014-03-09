В ОБСЄ засудили цензуру і побиття журналістів у Криму

Про це заявила у своєму звіті представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович, передає ТСН.

У заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ, сказано, що від цензури та фізичного тиску страждають журналісти провідних українських телеканалів, інформаційних агентств, а також їхні іноземні колеги.

Разом з тим, представники місії міжнародної організації в Україні відзначають і на тому факті, що вітчизняні телеканали на півострові підміняються російськими, в тому числі, відверто кремлівськими "Россия24", "Перший канал", "ТНТ" та ін. Читайте такожНацрада закликала провайдерів утриматися від ретрансляції каналів «Вести», «Россия 24», ОРТ, «РТР-Планета»

Міятович переконана, що після зняття напруги і вирішення ситуації в Криму винні в цензурі будуть покарані у законному руслі у відповідності з міжнародним правом.