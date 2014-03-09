Російські солдати та радикали продовжують блокувати аеродром Бельбек і 5 об’єктів ЗСУ в Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

За даними міністерства, блокується штаб командування Військово-морських сил України (м. Севастополь), військові частини: 36-ї бригади берегової оборони (смт Перевальне), 1-го окремого батальйону морської піхоти (м. Феодосія), 501-го окремого батальйону морської піхоти (м. Керч), Південна військово-морська база ВМС України (смт Новоозерне).

Зовнішній рейд Севастополя та Озера Донузлав заблоковано кораблями Чорноморського флоту Росії та плавзасобами, які було підірвано та затоплено при вході в бухту.

Військові частини та підрозділи Повітряних сил Збройних сил України, що дислокуються на півострові, які раніше були заблоковані російськими військами, на цей час розблоковано, за винятком аеродрому Бельбек (204-та бригада тактичної авіації та 251-й радіотехнічний батальйон). Особовий склад частин виконує заходи з відновлення вартової служби, посилення охорони об’єктів, підготовки бойових чергувань. Впродовж минулої доби активних дій щодо силового захоплення військових частин не зафіксовано.

Триває обладнання загарбниками оборонних позицій в районах міст Перекоп та Армянськ. Зокрема, у районі населеного пункту Суворово, поблизу м. Армянськ, розгорнута рота морської піхоти 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, яка налічує до 150 військовослужбовців та 8 БТР-80. Обладнуються укриття для бронетехніки. В районі м. Перекоп розгорнуто десантно-штурмовий батальйон Збройних сил Росії, який налічує до 500 російських військовослужбовців та 40 броньованих автомобілів типа “ТИГР”.

Військові журналісти кримського регіонального медіа-центру Міноборони України повідомляють, що ніч у заблокованих військових частинах ЗСУ пройшла відносно спокійно, проте ситуація залишається напруженою.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Путіна про введення військ в Україну.

Озброєні російські військовослужбовці з 27 лютого захоплюють і блокують військові, прикордонні і державні об'єкти в Криму.