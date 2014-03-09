У Міноборони не передбачають переміщення українських солдатів у Крим

Виконуючий обов'язки міністра оборони України Ігор Тенюх заявляє, що переміщення військовослужбовців Збройних сил України на територію АР Крим не передбачається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тенюх заявив під час засідання уряду.

"Ніяких переміщень, ніяких виходів Збройних сил у бік Криму не передбачалося і не передбачається. Вони займаються своєю плановою роботою, яка завжди була та залишається для Збройних сил", - сказав в.о. міністра.

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Він також додав, що військовослужбовці виходять на свої навчальні полігони, на яких буде перевірятися їхні здібності та вміння.

"Тому вони не виходять до деяких частин, знаходяться в місцях постійної дислокації, деякі частини виходять на полігони, які визначені наказом", - уточнив він.

Тенюх зазначив, що після перевірки буде зроблено доповідь в.о. Президента і прем'єр-міністрові про фактичний і реальний стан, боєздатності армії.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Путіна про введення військ в Україну.

Озброєні російські військовослужбовці з 27 лютого захоплюють і блокують військові, прикордонні державні об'єкти в Криму.