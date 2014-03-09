У Луганську сепаратисти змусили піти у відставку нового губернатора та виштовхали його із ОДА

В ході мітингу проросійські протестуючі захопили будівлю ЛОДА та увірвалися до кабінету губернатора Михайла Болотських, його змусили написати заяву про відставку, повідомляє місцевий портал "Восточный вариант".

Крім того, голову ОДА обіцяли випустити з будівлі цілим, але при цьому провести його "коридором ганьби".

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Документ про звільнення зачитали мітингувальникам. У даний момент люди чекають "виходу" вже екс-губернатора, який не пробув на своєму новому пості й тижня.

Через кілька хвилин Болотських вивели чорним ходом. Як повідомляє кореспондент, при цьому, його штовхали.

Зазначимо, що на флагштоку біля адміністрації мітингувальники підняли прапор РФ і прапор Перемоги.