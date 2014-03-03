В Одесі проросійські мітингувальники продовжують блокувати облраду

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі обласної ради (проспект Шевченко, 4) перебуває кілька сотень проросійських мітингувальників.

Вони принесли із собою прапори України, мітингувальники скандують: «Сьогодні!» (йдеться про проведення сьогодні повторної сесії облради), «Фашизм не пройде!», «Референдум!», «Скорик зрадник!», «Одеса, скоріше жени Бандеру в шию!».

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До них вийшов губернатор Одеської області Микола Скорик, який закликав до «мирного врегулювання конфлікту», але його ніхто не слухав. Вийшов також голова Одеської обласної ради Микола Тиндюк. Він сказав, що рішення депутати ухвалили, «воно може комусь подобатися, комусь не подобатися.». Його також не стали слухати. Мітингувальники заявили, що нікуди не підуть, доки не будуть виконані їхні вимоги. У їх числі депутати міської ради від партії «Родина» Олександр Васильєв і Григорій Кваснюк. Перед мітингувальниками вишикувалися чоловіки з битами, багато з них в масках.

Водночас кількість прихильників єдності України, які протестують проти розколу країни і введення російських військ в Україну, за різними оцінками, становить вже близько 3 тисяч і їх кількість збільшується.

Вони стоять приблизно за 100 метрів від проросійських мітингувальників. Присутні скандують: «Україна!», «Ні сепаратизму!», «Україна непереможна!» та ін. Перед ними вишикувалися активісти самооборони Майдану і представники «Правого сектору».

Між учасниками двох мітингів стоїть подвійний кордон співробітників правоохоронних органів.

Зараз у будівлю облради увійшли по 5 представників від кожного мітингу для переговорів.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі біля будівлі Одеської обласної ради (тут розміщується облдержадміністрація) зібрався проросійський мітинг і висунув ряд вимог. Вони прорвалися в будівлю облради, розбили скло на вхідних дверях будівлі, не випускали з будівлі депутатів, а також в.о. прокурора області Петра Ліщишина, повернувши його в будівлю в примусовому порядку, і спустили шини його автомобіля. Було побито чоловіка, який спробував повернути на будівлю Державний прапор України.

Одеська обласна рада відмовилася виконати вимогу протестувальників про проведення референдуму щодо федералізації регіону і засудила введення іноземних військ в Україну.