Питання створення широкої коаліції за участю ПР не обговорюється - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові сказав лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.

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«Питання широкої коаліції за участю Партії регіонів на сьогоднішній день не обговорюється»,- сказав Кличко.

Водночас він зауважив, що до коаліції можуть увійти окремі групи народних депутатів, які вийшли із фракції Партії регіонів.

«Одне знаю, що представники, які були в Партії регіонів у минулому, зараз вийшли та сформували окремі групи, які можуть також брати участь і приєднуватися до коаліції», - сказав Кличко.