Питання створення широкої коаліції за участю ПР не обговорюється - Кличко
12:40, 10 березня 2014Політика
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Питання створення широкої коаліції за участю Партії регіонів не обговорюється.
Кличко каже, що питання створення широкої коаліції не обговорюється
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові сказав лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.
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«Питання широкої коаліції за участю Партії регіонів на сьогоднішній день не обговорюється»,- сказав Кличко.
Водночас він зауважив, що до коаліції можуть увійти окремі групи народних депутатів, які вийшли із фракції Партії регіонів.
«Одне знаю, що представники, які були в Партії регіонів у минулому, зараз вийшли та сформували окремі групи, які можуть також брати участь і приєднуватися до коаліції», - сказав Кличко.
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