Рішення Венеціанської комісії щодо Криму оголосять цієї п'ятниці

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив у ході зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом.

«Венеціанська комісія як незалежний орган оприлюднить свої висновки щодо так званого референдуму, який проводитиметься в Автономній Республіці Крим, у п'ятницю», - сказав він.

«Я переконаний, що результати референдуму будуть визнані лише Північною Кореєю і, можливо, Сирією», - зазначив Яценюк.

Читайте такожРеферендум в Криму може обійтися в $1,8 млн

Він звернувся до уряду РФ з вимогою «негайно скасувати референдум в Автономній Республіці Крим, яка є невід'ємною частиною України».

«Всі розмови про те, що референдум проводить кримська влада, це брехня. Немає ніякої легітимної кримської влади. Є група злочинців, які захопили владу в Криму під прикриттям 18 тис. російських військовослужбовців», - заявив Яценюк.

Він поклав персональну відповідальність за все, що відбувається в Криму, на керівництво РФ і звернув увагу на те, що «російська воєнщина» блокує переміщення міжнародних спостерігачів територією півострова.