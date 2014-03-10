Рішення Венеціанської комісії щодо Криму оголосять цієї п'ятниці
Венеціанська комісія в п'ятницю, 14 березня, оприлюднить своє рішення щодо референдуму в Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив у ході зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом.
«Венеціанська комісія як незалежний орган оприлюднить свої висновки щодо так званого референдуму, який проводитиметься в Автономній Республіці Крим, у п'ятницю», - сказав він.
«Я переконаний, що результати референдуму будуть визнані лише Північною Кореєю і, можливо, Сирією», - зазначив Яценюк.
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Він звернувся до уряду РФ з вимогою «негайно скасувати референдум в Автономній Республіці Крим, яка є невід'ємною частиною України».
«Всі розмови про те, що референдум проводить кримська влада, це брехня. Немає ніякої легітимної кримської влади. Є група злочинців, які захопили владу в Криму під прикриттям 18 тис. російських військовослужбовців», - заявив Яценюк.
Він поклав персональну відповідальність за все, що відбувається в Криму, на керівництво РФ і звернув увагу на те, що «російська воєнщина» блокує переміщення міжнародних спостерігачів територією півострова.