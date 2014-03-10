Російських військ з кожною годиною все більше - Генштаб ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі, організованому українським кризовим медіа-центром заявив перший екс-заступник начальника Генштабу Збройних Сил України Ігор Кабаненко.

«Нарощування проводиться щогодини. Так, зараз близько 30 тисяч (збройних російських сил - УНІАН). Для того, щоб створити ударну групу для дій в Одеському та Херсонському напрямку потрібно 35 тисяч як мінімум», - сказав екс-заступник начальника Генштабу.

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«Угруповання в східному напрямку - це Луганськ, Донецьк ... вже створені, вони вже є», - зазначив Кабаненко. За його словами, він щодня перебуває на зв'язку зі збройними силами України. Також він додав, що необхідно Україні приступати до активних дій у відповідь на агресію Росії, а також не допустити нарощування збройних сил РФ на території Криму.

«На сьогоднішній день Крим - це стратегічне питання», - завершив Кабаненко.