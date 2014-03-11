Пан Гі Мун закликав світову спільноту допомогти знизити напруженість в Україні

Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві глави всесвітньої організації.

”Міжнародне співтовариство має допомогти ключовим гравцям охолодити ситуацію і рухатися до довгострокового і чесного політичного врегулювання”, - заявив Пан Гі Мун. За його словами, ”подальше загострення ситуації мало б серйозні наслідки для народу України, регіону та світової спільноти”.

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”Оскільки напруженість і недовіра ростуть, я закликаю всі сторони утриматися від поспішних дій і провокаційною риторики”, - сказав генсек ООН.

”У цей критичний момент ми не можемо дозволити собі помилки і бездіяльність”, - підсумував Пан Гі Мун.