Пан Гі Мун закликав світову спільноту допомогти знизити напруженість в Україні
00:00, 11 березня 2014Політика
0 0
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав міжнародне співтовариство допомогти знизити напруженість в Україні і знайти спосіб політичного врегулювання кризи
Пан Гі Мун закликав світову спільноту допомогти знизити напруженість в Україні / REUTERS
Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві глави всесвітньої організації.
”Міжнародне співтовариство має допомогти ключовим гравцям охолодити ситуацію і рухатися до довгострокового і чесного політичного врегулювання”, - заявив Пан Гі Мун. За його словами, ”подальше загострення ситуації мало б серйозні наслідки для народу України, регіону та світової спільноти”.
Читайте такожПан Гі Мун: Референдум в Криму - тривожний розвиток ситуації
”Оскільки напруженість і недовіра ростуть, я закликаю всі сторони утриматися від поспішних дій і провокаційною риторики”, - сказав генсек ООН.
”У цей критичний момент ми не можемо дозволити собі помилки і бездіяльність”, - підсумував Пан Гі Мун.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter