Аваков стверджує, що за власний рахунок оплатив чартер у Харків
08:48, 11 березня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за свій рахунок оплатив чартер у Харків.
Аваков за свій рахунок оплатив чартер у Харків
"Сьогодні запитують - літав я за державний рахунок чартером в Харків 4 березня? Відповідь - я оплатив власними коштом за квиток свій і дружини по 670$ за кожен - у літаку, що летів до Харкова з Жулян, скориставшись нагодою з харків'янами. І заощадив півдня часу", - написав Аваков в Facebook.
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За словами Авакова, докази того, що він оплатив чартер в Харків з власної кишені можна запитати у його прес-службі.
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