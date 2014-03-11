Аваков стверджує, що за власний рахунок оплатив чартер у Харків

"Сьогодні запитують - літав я за державний рахунок чартером в Харків 4 березня? Відповідь - я оплатив власними коштом за квиток свій і дружини по 670$ за кожен - у літаку, що летів до Харкова з Жулян, скориставшись нагодою з харків'янами. І заощадив півдня часу", - написав Аваков в Facebook.

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За словами Авакова, докази того, що він оплатив чартер в Харків з власної кишені можна запитати у його прес-службі.