НДП, Пора-ПРП, Литвин і Віче спільно обурилися

Блок НДП, ПОРА-ПРП, Народний блок Литвина і «Віче» заявляють про необхідність перерахунку голосів на всіх виборчих дільницях

Київ. 29 березня. УНІАН. Блок народно-демократичних партій, Громадянський блок ПОРА-ПРП, Народний блок Литвина і партія «Віче» заявляють про необхідність перерахунку голосів на всіх без винятку виборчих дільницях України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була поширена на спільній прес-конференції у Києві.

У заяві наголошується, що представники політичних партій та виборчих блоків – учасників виборів – оцінюють процес голосування в цілому як чесний і демократичний. «Разом з тим, базуючись на численних доказах, обсяг яких стрімко зростає, ми констатуємо, що підрахунок голосів на виборчих дільницях України проводився з масштабними порушеннями, не відображає волевиявлення громадян ы суттєво впливає на достовірність результатів виборів», наголошується у заяві.

Підписанти заяви, наголошуючи на винятковій важливості довіри до результатів виборів в українському суспільстві та серед міжнародної спільноти на тлі виборів Президента України 2004 року, заявляють про необхідність перерахунку голосів: «Вважаємо, що таке рішення буде відповідати високим стандартам демократії та світовій практиці. Подібний підхід був продемонстрований на виборах президента США та президента Польщі». Вони зауважують, що представляють мільйони українських громадян, тому вважають, що їх позиція вимагає термінового реагування. Автори заяви звертаються з позовами до судів щодо необхідності перерахунку голосів на всіх виборчих дільницях України, а також до ЦВК - з вимогою утриматись від оприлюднення офіційних результатів голосування до моменту остаточного розгляду всіх поданих скарг та перерахунку голосів, і закликають Президента України виступити гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян та демократії в Україні.

Також підписанти звернулися до усіх партій, громадських організацій, які володіють фактами порушень під час підрахунку голосів, підтримати їх позицію.