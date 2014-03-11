У мережі з'явилося відео "роботи" снайпера під час протистояння у Києві
10:16, 11 березня 2014Політика
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В Інтернеті з'явилося відео "роботи" снайпера під час зіткнень в Києві.
У мережі з'явилося відео "роботи" снайпера під час зіткнень в Києві
Нагадаємо, що Міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що в Києві до збройного конфлікту між мітингувальниками і співробітниками міліції, в результаті якого загинула 101 людина, причетна третя сила.
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