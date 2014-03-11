У мережі з'явилося відео "роботи" снайпера під час протистояння у Києві

10:16, 11 березня 2014
Політика
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В Інтернеті з'явилося відео "роботи" снайпера під час зіткнень в Києві. 

снайпер

Нагадаємо, що Міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що в Києві до збройного конфлікту між мітингувальниками і співробітниками міліції, в результаті якого загинула 101 людина, причетна третя сила. 

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