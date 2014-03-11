Засідання Верховної Ради досі не почалося

Як передає кореспондент УНІАН, керівництва парламенту у сесійній залі поки немає.

Читайте такожЗМІ: У Раді готують нову коаліцію Водночас в урядовій ложі присутні деякі члени Кабінету міністрів.

Депутати з усіх фракцій знаходяться в сесійній залі біля своїх робочих місць та спілкуються між собою.