Засідання Верховної Ради досі не почалося
10:32, 11 березня 2014Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України досі не розпочалося.
Засідання Ради ще не почали
Як передає кореспондент УНІАН, керівництва парламенту у сесійній залі поки немає.
Читайте такожЗМІ: У Раді готують нову коаліцію Водночас в урядовій ложі присутні деякі члени Кабінету міністрів.
Депутати з усіх фракцій знаходяться в сесійній залі біля своїх робочих місць та спілкуються між собою.
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