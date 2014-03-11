У район Перекопу російські військові перекинули 22 артустановки
10:26, 11 березня 2014Політика
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У район Перекопу станом на 09:30 11 березня російські військові перекинули 22 артилерійські установки.
Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив про це на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожОБСЄ не розглядає запрошення з Криму на референдумЗа інформацією Тимчука, в район Джанкоя прибуло 60 одиниць військової техніки, в томі числі реактивна система залпового вогню «Град». «На аеродроми ЧФ РФ у Криму продовжують прибувати з території Росії вертольоти Мі-8 і Мі-24. За нашими даними, льотчики ЧФ РФ відсторонені від польотів. Всі польоти над Кримом сьогодні здійснюють військові льотчики, які прибули з Росії», - зазначив він.
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