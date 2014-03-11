У район Перекопу російські військові перекинули 22 артустановки

Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив про це на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожОБСЄ не розглядає запрошення з Криму на референдумЗа інформацією Тимчука, в район Джанкоя прибуло 60 одиниць військової техніки, в томі числі реактивна система залпового вогню «Град». «На аеродроми ЧФ РФ у Криму продовжують прибувати з території Росії вертольоти Мі-8 і Мі-24. За нашими даними, льотчики ЧФ РФ відсторонені від польотів. Всі польоти над Кримом сьогодні здійснюють військові льотчики, які прибули з Росії», - зазначив він.