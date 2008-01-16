У НУ-НС спростовують заяву Тимошенко

Народний депутат України із фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Анатолій МАТВІЄНКО вважає заяви політиків про перевибори в Києві “винятково емоційними” і такими, котрі не мають “жодної юридичної сили”. Таку думку А.МАТВІЄНКО висловив в інтерв’ю газеті “Хрещатик” (№6 від 16 січня 2008 року).

Він зазначив, що “все, що відбувається навколо київської міської влади, а також навколо Харківської мерії, є заполітизованим”. А.МАТВІЄНКО ставиться критично до “популізму навколо можливих перевиборів місцевої влади у столиці”. “Я впевнений, що не можна виконувати політичне замовлення, бо його виконання вже призвело до розпуску Верховної Ради і до дострокових виборів парламенту, а це було пов’язано з багатьма речами, і зокрема з Законом “Про Кабінет Міністрів України”, - сказав він.

За його словами, у Києві й Харкові, де нині “точаться найбільші дискусії”, треба “не відійтли ні на йоту від букви закону і Конституції”. Він зазначив, що якщо комусь не подобаються конституційні норми, то “їх потрібно змінювати, але їх не можна ігнорувати, бо це шлях в нікуди, це шлях до повного розбалансування”. За його словами, сьогодні щодо виборів у Києві та Харкові є два способи - голосування двома третинами відповідної міської ради щодо міського голови або референдум стосовно ради або голови, який може ініціювати як рада, так її голова та громада у відповідності з нині діючим законом, хоча він і потребує змін. “Інших способів немає. Все, перелік вичерпано” - наголосив він.

А.МАТВІЄНКО заявляє, що ніколи не допустить “свого голосування в порушенні Конституції і робитиму все можливе, щоб порушень Конституції в цій залі не було”. За його словами, якщо ж хтось вважатиме, що “політична доцільність сьогодні виправдовує це порушення, то ми повинні розуміти, що тоді буде розвал основ демократії в Україні і перспектива абсолютного хаосу”. На його думку, “бо сьогодні хтось хоче і, можливо, має підстави, але не має правових основ замінити ту чи іншу владу, завтра цей бумеранг обернеться в масовому прояві”. “І я думаю, що це небажано ні для України, ні для демократії”, - сказав народний депутат України.

Також А.МАТВІЄНКО спростовує заяви прем’єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО з приводу того, що у Верховній Раді зареєстровані законопроекти про проведення дострокових виборів у Києві. “Я таких законопроектів не бачив. У Верховній Раді не зареєстровано жодного законопроекту про перевибори місцевої влади у Києві, їх навіть немає у парламентській базі”, - наголосив він. Він не виключає, що такі законопроекти “може, вони є у Верховній Раді в портфелі якогось депутата або якоїсь фракції, але серед зареєстрованих документів їх немає і не може бути, бо немає правових підстав, адже ми повинні пройти іншу процедуру”. А.МАТВІЄНКО наголосив, що “заяви про те, що ми переможемо і завтра не буде міського голови, є політичними і популістськими, але вони не мають ніякого відношення до законодавчої роботи і до прописаної законом процедури”.