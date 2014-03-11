СБУ затримала в Донецьку диверсанта російських спецслужб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

У свою чергу начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко повідомила про подробиці цього затримання. За її словами, затриманий є уродженцем Криму 1977 року народження, який живе в Москві і є громадянином Російської Федерації.

Як зазначила Остапенко, Служба безпеки відпрацьовувала цю особу впродовж останніх 15 діб, тобто з моменту “оновлення СБУ”.

Остапенко зазначила, що, згідно з даними, які на сьогоднішній день має в своєму розпорядженні слідство, зазначеного громадянина курирували з російських спецслужб (яких саме - в даний час встановлюються), поставили завдання сформувати на території Донецької та Луганської областей угруповання з метою дестабілізації ситуації, в тому числі використовуючи вибухівку.

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Зокрема, були продемонстровані фотоматеріали, на яких зафіксовані вилучені у затриманого за місцем тимчасового проживання в Донецьку вибухову речовину, детонатори, вражаючі елементи та ін. В даний час всі вилучені предмети направлені на експертне дослідження.

Також журналістам був наданий запис перехопленої розмови затриманого чоловіка з його куратором з території Російської Федерації, де останній цікавиться у підопічного станом справ і часом, коли можна очікувати результат його дій та дій найманців, яких він завербував на території України.

Також Остапенко повідомила, що в даний час відносно затриманого відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї (ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України).

У той же час керівник прес-центру не виключає, що в ході подальшого розслідування будуть відкриті кримінальні провадження за іншими статтями Кримінального кодексу.

У той же час перевіряється інформація щодо можливої організації затриманим захоплення облдержадміністрації в Донецьку і Луганську.

Відповідаючи на питання щодо масштабів розгорнутої на території України диверсійної діяльності з боку іноземної спецслужби, Остапенко зазначила, що поки надати якусь точну інформацію з цього приводу важко.